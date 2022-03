Helena e Carlo narrano la loro vita da nomadi a spasso per l’Europa insieme a due asini

MONTE GIBERTO - Sei anni a piedi in giro per l’Europa. Sacchi a pelo e due compagni d’eccezione: Tony e Aurora Alba, due asini dal manto grigio chiaro. A cui, l’anno scorso, s’è aggiunto Amapola, un pastore abruzzese tutto bianco. Quando hanno iniziato il loro viaggio “lento”, Helena Kagemark e Carlo Magnani non sapevano che sarebbe durato tanto.

La loro storia alla riscoperta della spazio e del tempo la racconteranno oggi a Monte Giberto, ore 17.30, piazza della Vittoria. Ieri erano sei anni esatti da quando la coppia di cinquantenni è partita da Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara. Svedese di Goteborg lei, della provincia di La Spezia lui, dopo anni trascorsi nel mondo del teatro, hanno deciso di cambiare vita. «L’idea – racconta Magnani – era di camminare da casa a casa, dall’Italia alla Svezia. Abbiamo deciso di farlo insieme agli asini perché volevamo rallentare e portare un messaggio di lentezza alla società contemporanea che soffre di frenesia».

Prima di mettersi in marcia è passato un anno durante il quale «ci siamo affiatati con i nostri compagni di viaggio, per costruire una fiducia reciproca». Sono loro a tracciare il percorso «alla ricerca di fieno». Per arrivare in Svezia ci hanno messo sette mesi. Ad agosto 2017 sono ripartiti per l’Italia, dove sono arrivati un anno dopo. Hanno percorso lo Stivale fino in Puglia, per poi risalire. Fino a Monte Giberto, ospiti di un’azienda agricola dove ci sono asini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA