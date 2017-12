I ladri svaligiano un'abitazione a Monte Fortino Il bottino è di duemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Furto in abitazione a Monte Fortino dove i ladri sono riusciti ad entrare in un appartamento e portarsi via preziosi e contante per oltre duemila euro. Il colpo è solo uno dei tanti messi a segno per le feste di Natale con i ladri che hanno confermato la tradizione di furti a raffica e come sempre a macchia di leopardo.