La scala cede di schianto, precipita ed è travolto dai detriti: è grave

MONTAPPONE – Lavorava nella sua casa di campagna a Montappone quando la scala che portava al piano superiore ha ceduto all’improvviso ed è precipitato, rimanendo schiacciato sotto i detriti. Incidente davvero singolare quello capitato questa mattina ad un 66enne residente a Massa Fermana. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai familiari che hanno allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti i militi della Misericordia di Montegiorgio, i vigili del fuoco di Fermo, i carabinieri di Falerone e Montegiorgio, per tutti gli accertamenti del caso. Viste le sue condizioni, si è richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro è atterrato dopo alcuni minuti al parcheggio del cimitero di Montappone. Il ferito ha riportato traumi diffusi al capo ed al torace, per via dei calcinacci che gli sono piombati addosso nel momento in cui la scala in muratura gli è caduta sopra.

