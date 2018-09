Grandinata eccezionale nel Fermano, chicchi grandi come sassi, danni alle auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTAPPONE - Una grandinata eccezionale quella che si è abbattuta tra Massa Fermana e Montappone. Chicchi di proporzioni non comuni, grandi come sassi che hanno provocato seri danni a molti automobilisti. «Sembravano pietre» dice un testimone che insieme a molti altri automobilisti è stato costretto a fermarsi pere trovare riparo in attesa che la grandinata cedesse. Danni anche all’agricoltura e in alcuni giardini delle abitazioni private dove sedie e tavolini sono state mitragliate. Disagi anche alla viabilità tanto che qualcuno ha allertato le forze dell’ordine chiedendo interventi. Il maltempo secondo gli esperti dovrebbe proseguire con piogge sparse anche se non è stato segnalato alcun fenomeno importante.