Cresce la fiducia negli imprenditori e si aprono anche le linee di credito: Cna e Banco Marchigiano hanno approfondito le prospettive del mercato

MONTAPPONE - Sono stati più di 50 gli imprenditori che hanno partecipato all’incontro dal titolo “Credito alle imprese: supporto alla ripartenza e nuove prospettive” organizzato a Montappone, negli spazi di Palazzo Riccucci, da Cna Fermo e Banco Marchigiano. L’elevata partecipazione ha mostrato che c’è voglia di guardare avanti e di puntare verso nuove prospettive. Sul tavolo della discussione il tema della ripartenza, ma anche quelli della formazione e del rapporto con gli istituti di credito, oltre ad un importante annuncio da parte dello stesso Banco Marchigiano.



«E’ stato un importante momento di incontro dedicato al territorio – riferiscono il presidente Cna Fermo Emiliano Tomassini e il direttore generale Alessandro Migliore - e all’approfondimento di tutti gli strumenti necessari per una ripartenza concreta del nostro tessuto produttivo. Tra questi c’è senza dubbio la formazione delle professionalità necessarie alle imprese: lo ribadiamo con forza. Stiamo lavorando per dare il nostro contributo concreto all’orientamento degli studenti che devono scegliere i percorsi scolastici più idonei all’ingresso nel mercato del lavoro di oggi, per essere in grado quindi di rispondere alle esigenze dell’impresa».

Un tema affrontato nella declinazione più strettamente aziendale anche da Paolo Marzialetti, presidente nazionale del Settore cappello e vice presidente Federazione Italiana TessiliVari: «Le imprese - ha detto - devono evolversi e innovare, sfruttando tutte le possibilità del 4.0. La formazione continua in azienda è strategica per crescita e competitività». Su questo passaggio, nell’interloquire con la banca Marzialetti ha precisato: «Non parliamo di crescita ad ogni costo, ma tendenziale e a misura di azienda. Per questo siamo convinti che, nella valutazione dell’impresa, sia necessario uscire dai canoni della crescita dimensionale a tutti i costi, puntando l’attenzione piuttosto sulla bontà della sua filiera e sulla sua capacità restitutiva».



Marco Moreschi, direttore Generale del Banco Marchigiano ha quindi ripercorso la storia dell’istituto di credito, evidenziando le caratteristiche di una banca in salute: “Da 12 filiali, in 4 anni e mezzo siamo arrivati a 28 filiali su 4 province delle Marche, con un progetto di espansione, patrimonio e liquidità importanti, che superano di molto i vincoli normativi. Siamo una banca sana, con costi sotto controllo». L’incontro si è chiuso con l’impegno, chiarito dallo stesso direttore Moreschi, di Banco Marchigiano ad aprire un ufficio finanziario in zona, sulla base di un patto con il territorio e i suoi stakeholders. Un primo passo che servirà da strumento per valutare, sulla base dei risultati ottenuti, una presenza ancora più strutturata.

