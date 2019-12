Tremendo schianto frontale tra auto: tre feriti, grave una donna soccorsa dall'eliambulanza

MONSAMPIETRO MORICO - Grave incidente questa mattina sulla strada che collega Monsampietro Morico a Belmonte Piceno: tre persone ferite, una donna in gravi condizioni è stata portata con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona.

LEGGI ANCHE:

Schianto tra auto, una finisce fuori strada: paura per un bimbo di pochi mesi

L'auto slitta sull'asfalto gelato: schianto frontale all'alba con tre feriti, uno è grave

Erano all'incirca le 11,45 quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate in un violento frontale una Volkswagen Golf e una Opel Corsa. Immediatoi l'interevnto di carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118: i due occupanti della Opel sono stati portati all'ospedale Murri di Fermo. La conducente della golf, in condizioni più gravi, è stata portata dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA