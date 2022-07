Monsampietro, bruciano mille metri quadrati di sterpaglie

MONSAMPIETRO MORICO - Incendio di sterpaglie in via Indaco. Coinvolti alcuni annessi agricoli. Sono stati circa mille i metri quadrati di vegetazione bruciati dalle fiamme che sono state fermate appena arrivate a ridosso dei manufatti. In una grotta, poi, due bombole di gpl sono state immediatamente messe in sicurezza e valutate con l’ausilio di una termocamera. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 7 operatori, 2 autobotti ed un mezzo 4X4 con modulo idrico.