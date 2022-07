Rogo al parco fluviale, paura per un 50enne intossicato dal fumo e trasportato all'ospedale

MONTEGRANARO - Allarme nel tardo pomeriggio di oggi per un incendio che si è sprigionato nella zona del Torrione. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo ma anche i sanitari del 118 che, vista la situazione, hanno allertato l'eliambulanza. Un uomo di 50 anni, è rimasto intossicato mentre tentava di spegnere le fiamme e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Fermo. Le fiamme nella zona del parco fluviale.

Chiamati sul posto anche i carabinieri ma, al momento, le cause dell'incendio non sono chiare. La ricostruzione è ancora in corso. Si tratta dell'ennesimo incendio in provincia di Fermo dopo quelli a Montegiorgio, dove il fuoco ha minacciato anche un impianto fotovoltaico, e sulle colline fra Monterubbiano e Sant'Elpidio a Mare. Il caldo di questi giorni non aiuta e, purtroppo, le previsioni non sono molto confortanti visto che le temperature resteranno molto di sopra dei 30 gradi anche nei prossimi giorni.