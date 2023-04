Infarto fulminante, morto a 50 anni l'ex portiere della Fermana Mimmo Cecere. La società canarina: «Protagonista assoluto della promozione in B»

Lutto nel calcio fermano: morto Mimmo Cecere, 50 anni (compiuti a dicembre), portiere canarino dal 1999 al 2000. Fatale un infarto fulminante, repentino, senza alcuni possibilità di soccorso anche se Domenico, per tutti Mimmo, si trovava in casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Neppure il cognato medico, lì presente, ha potuto fare nulla.

Carriera e vita

Cecere, che negli ultimi anni era stato coinvolto in una brutta vicenda di stalking, aveva militato in diverse squadre di livello. Fisico possente, sorriso sempre acceso. Il punto più alto a inizio carriera con il Napoli, poi Avellino, Messina, Palermo, Turris, Pescara, Bisceglie, Fermana e Treviso. Con la Fermana, arrivando a gennaio 1999, era stato unp dei protagonisti storici dell'incredibile cavalcata dei canarini verso la B (difendendone la porta anche tra i cadetti). A Messina (dove era tornato nel 2011 ai tempi della D), dopo il ritiro, aveva gestito per diversi anni una pizzeria. Nel suo curriculum i campionati di serie C1 vinti con Messina, Palermo, Fermana e Avellino.