Due fucili, una mitragliatrice e proiettili nascosti nel sottotetto: scatta il sequestro

MASSA FERMANA - I carabinieri trovano in una casa disabitata due fucili, una mitraglietta e le relativa munizioni, tutto risalente alla seconda guerra mondiale.

I carabinieri del Norm della Compagnia di Fermo erano venuti a conoscenza che in una abitazione nel comune di Massa Fermana sarebbero state occultate delle armi risalenti al secondo conflitto mondiale. Con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio i militari hanno localizzato l’abitazione, procedendo ad una perquisizione. Sotto il tetto dell’abitazione, in un locale accessibile solo tramite una scala, sono state rinvenute e sequestrate le seguenti armi: 2 fucili Carcano modello 91 calibro 6,5x52; una mitragliatrice mp40 calibro 9 parabellum di fabbricazione tedesca; 6 caricatori con 82 munizioni. L’abitazione è disabitata in quanto gli occupanti sono deceduti anni fa, gli eredi erano completamente all'oscuro della presenza delle armi.

