Cade dall'albero â€‹che sta potando: soccorso dall'eliambulanza

MASSA FERMANA - Cade dall'albero che stava potando e per soccorrrerlo arriva l'eliambulanza.E' sucesso a Massa Fermana, dove un uomo di 68 anni stava lavorando su un albero, quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio, precipitando a terra. L'urto è stato piuttosto violento ed è stato un vicino ad allertare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Fermo, i carabinieri di Montegranaro e i soccorritori del 118. Che, constatate le condizioni dell'uomo, che comunque non ha mai perso conoscenza, hanno allertato l'eliambulanza per un celere trasporto all'ospedale regionale di Torrette.