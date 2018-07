Investe un ciclista e scappa Automobilista torna accompagnato dalla madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Paura per un ciclista di 52 anni che è stato investito da un’auto e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona. Il giovane conducente della vettura in un primo momento non si è fermato a soccorrere il ferito, ma è tornato sul posto dopo pochi minuti, accompagnato dalla madre.L’incidente è avvenuto sulla statale Adriatica, nei pressi dell’incrocio per Marina Palmense e Torre di Palme. I primi a prestare aiuto al ciclista sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi. Sul posto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e di quella di Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano che ha successivamente allertato l’eliambulanza da Ancona.