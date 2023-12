FERMO «Sistemate marciapiedi e scala nella zona dell’Istituto Montani a Fermo». E’ l’appello che arriva da Elvezio Serena, già alla guida di Italia Nostra e professore, sempre in prima linea quando si parla di progetti e decoro del centro. «L’amministrazione comunale fermana ha recentemente realizzato il nuovo marciapiede in via XX giugno, davanti alla Casa di reclusione - spiega -: un ottimo lavoro, necessario, vista soprattutto la frequentazione di studenti, ma anche di utenti e personale dell’ospedale. Ottimo intervento è stato eseguito dalla parte opposta della città, in viale Trieste-quartiere S. Caterina, con il rifacimento del marciapiede sottostrada. Queste, e altre opere, facilitano e incentivano gli spostamenti a piedi».

L’impegno

Con un ulteriore sforzo, secondo Serena, «potrà essere rinnovato il marciapiede nel tratto terminale di viale Bellesi, incrocio via Marchionni, adiacente il palazzo della Meccanica del Montani, che versa in condizioni pietose. Detto marciapiede è percorso giornalmente da studenti, docenti e collaboratori scolastici anche perché il Museo Miti è utilizzato, si spera provvisoriamente, per la didattica. Ma anche entrambi i lati del marciapiede lungo via Padre Serafino Marchionni, a fianco della Casa di Reclusione e delle antiche Officine, devono essere rifatti».

La segnalazione

Serena segnala inoltre la necessità di rinnovare la scala di collegamento in cemento tra viale Bellesi e via Corridoni, frequentatissima dagli studenti del Montani che si recano in palestra, ma anche da studenti dell’Ipsia Ricci che salgono per prendere i pullman. La scaletta, realizzata molti anni fa quando il Montani era frequentato da migliaia da studenti provenienti da varie parti d’Italia, è oggi notevolmente consumata.

«Qui ci vuole anche una verniciatura della ringhiera, operazione che non ha costi esorbitanti. Con i due nuovi sovrappassi su via Salvo d’Acquisto e via Cardarelli è necessario migliorare la sicurezza e la piena fruibilità dei vari percorsi nella zona, e questo è un anello della catena. Tra il Montani, che raggiungerà i 170 anni di vita il 6 aprile 2024, e l’Ipsia Ricci nella zona circolano giornalmente oltre 2000 studenti, più centinaia tra insegnanti e personale Ata: bisogna prestare molta attenzione alla mobilità pedonale e studiare soluzioni per migliorarla. Anche nella zona del Poliambulatorio ex Inam dovrebbero essere sistemati i marciapiedi, specialmente in via Mistichelli e in via Baccio».