Allerta meteo e neve, i Comuni chiudono scuole e servizi per l'infanzia. Ecco dove

Neve, ghiaccio e allerta meteo hanno indotto molti sindaci delle province di Fermo e Ascoli a chiudere le scuole alla spicciolata, dando comunicazione sui canali social per arrivare prima possibile alle famiglie. Al momento le ordinanze sono state emesse dai sindaci di Fermo, Amandola, Offida, Sant'Elpidio a Mare, Ripatransone, Monteprandone e Acquaviva per l'intensificarsi delle precipitazioni nevose e per il rischio di ghiaccio sulle strade segnalato nell'allerta meteo delle Protezione civile Marche fino alle 14 di oggi.

Neve e ghiaccio, scuole chiuse in due province: ecco dove

Scuole chiuse in tutto il comune di Sant'Elpidio a Mare e chiusi anche i servizi di prima infanzia, trenino rosso e trenino blu. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Alessio Pignotti, viste le precipitazioni che insistono sul territorio «e il perdurare dell'allerta meteo per tutta la mattinata». Stessa ordinanza è stata adottata dai sindaci di Amandola e Offida, dove però restano attivi nido d'infanzia e primavera.

Ad Amandola il sindaco Adolfo Marinangeli ha chiuso le scuole «per motivi di sicurezza» e di concerto con la dirigente scolastica: neve e ghiaccio potrebbero infatti creare disagi e difficoltà nel territorio comunale. Anche il primo cittadino di Offida, Luigi Massa, sentita la ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico, non potendo garantire la sicurezza negli spostamenti dei mezzi ha emesso una ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ma «nido d'infanzia e primavera saranno aperti».

Anche Fermo ha deciso per la chiusura delle scuole: «Causa condizioni meteo, con ordinanza del Sindaco (n. 7 del 9 febbraio 2023) è stata disposta in via precauzionale la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Città di Fermo per la giornata odierna, giovedì 9 febbraio 2023, compresi l'asilo comunale, le scuole professionali (Don Ricci - Artigianelli), il Conservatorio Pergolesi, esclusi gli altri istituti universitari. Il provvedimento esonera dalla presenza nelle scuole anche il Personale docente, amministrativo e Ata».

Stessa decisione è stata presa dai sindaci di Ripatransone, Monteprandone e Acquaviva.