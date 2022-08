La Pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori è pronta per il doppio Air Show nelle Marche. Oggi l'appuntamento è a Porto Sant'Elpidio e domani a Porto Recanati. È tutto pronto per lo spettacolo di oggi che inierà alle 16: sorvoli, passaggio della bandiera, lancio di paracadutisti, esibizioni acrobatiche.Massimo livello di sicurezza, predisposte le misure per la grande manifestazione che corona le celebrazioni per i 70 anni della nascita del Comune autonomo di Porto Sant'elpidio.

APPROFONDIMENTI L'ATTESA Oggi le prove, domani il grande evento: conto alla rovescia per lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Come cambia la viabilità e dove si parcheggia

Dalle 12 alle 20 è vietata la circolazione e la sosta in via Faleria a 50 metri a sud dell’Orfeo Serafini fino a via Mameli e tra via Mameli e viale della Vittoria, comprese le traverse a ridosso della ferrovia, l’area verde adiacente e quella a ridosso del recinto Fim, isola pedonale in tutto l’Orfeo Serafini, compreso il tratto tra la ciclabile e la carreggiata fino agli chalet Veliero e Tropical, aree riservate a parcheggi autorizzati.

Vietata la sosta in via Trieste tra via Mameli e via Gramsci, compreso il parcheggio adiacente al fosso dell’albero. Vietata in via Faleria dall’area di ritrovo a 50 metri a sud, vietato circolare sulla pista ciclabile in tutti questi tratti. Vietata la balneazione per una fascia di 4 km all’Orfeo Serafini dalle 15.30 alle 19, vietate le imbarcazioni in mare.

L’area centrale dell’evento, spiaggia libera e parcheggi, dovrà essere libera dalle 13 a fine evento. Sarà possibile accedere ai parcheggi di via Faleria al Fontemare Parking, al sottopassaggio di via Panama, in piazza Garibaldi per chi arriva da nord e per i residenti in Via Mameli. I disabili potranno parcheggiare entrando da sud e da nord ma è preferibile l’accesso da sud. Vietate bevande superalcooliche, in bottiglie di vetro e lattine, vietata la vendita per asporto di queste bevande, comprese quelle dei distributori automatici. Si può consumare nei locali e negli spazi esterni ma solo se autorizzati.

Lo show di domani a Porto Recanati

Sotto l’azzurro del cielo e sopra quello del mare le Frecce Tricolori porteranno a Scossicci, domani pomeriggio, lo spettacolo mozzafiato atteso per il 29 agosto dello scorso anno ma che è stato rimandato per evitare assembramenti in tempo di pandemia. Dopo le prove di giovedì pomeriggio, che hanno tenuto turisti e portorecanatesi con il naso all’insù, la città rivierasca si prepara ad accogliere l’evento che aveva animato il litorale anche nel 2007, 2012 e 2017.

L’organizzazione

«Abbiamo deciso di chiamare questo appuntamento “Giubileo lauretano air show” - dice Egidio Straccio, vice presidente dell’Aeroclub di Falconara Marittima che organizza l’evento - perché rappresenta la chiusura del programma civile del Giubileo lauretano, iniziato l’8 dicembre 2019. Sarebbe dovuto durare un anno, ma la pandemia ha procrastinato il termine al 10 dicembre 2021».

Il programma a Porto Recanati

La manifestazione inizierà alle 16.25 fino ad arrivare all’esibizione delle Frecce Tricolori attesa per le 18. Il programma di volo sarà un giusto mix per tutti i gusti: si passa dagli assetti militari, con i velivoli di rappresentanza istituzionale, a quelli puramente acrobatici di matrice civile. Questi ultimi saranno pilotati da civili che praticano il volo acrobatico. Tra le curiosità, l’esibizione dei Blue Voltige: una coppia di alianti storici che si esibiranno in una sorta di danza nel cielo. Sarà come un pennello che dipinge ampi cerchi e figure morbide con una scia di fumo bianco. Dal sapore più rock, invece il volo del Cap 231, pilotato da Andrea Pesenato. È una delle macchine più prestanti a livello mondiale, con uno dei piloti più forti del momento in Italia. A descrivere lo spettacolo nel cielo, per la parte delle esibizioni civili, lo speaker Massimo Zuccotti.



La viabilità

Domani divieto di transito, dalle 14 alle 20, sulla strada provinciale 100, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con la provinciale 123 Sorbelli a Nord, e l’intersezione con viale Cristoforo Colombo a Sud.

Nello stesso tratto, dalle 8 alle 20, è vietata anche la sosta, così come lungo viale Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 100 e l’intersezione con via Amerigo Vespucci; e lungo viale Sirio dal limite Est del varco chiuso di sicurezza 2, per la capienza di dieci stalli di sosta per lato.