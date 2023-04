Lavori nelle gallerie: chiusa per tre notti l'autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare

PEDASO - Lavori sul tratto delle Marche sud: chiusa per tre notti l'Autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Le chiusure sono stabilite (dalle 22 alle 6 del mattino dopo) per lunedì 17, martedì 18 e mercoldì 19 aprile e sono necessarie per consentire attività nell'ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle gallerie. Sarà inaccessibile l'area di servizio "Piceno ovest".