FERMO Ancora casi di violenze domestiche ed in particolare nei confronti delle donne. Sono molti gli episodi denunciati in questo primo scorcio del 2023, una quantità di casi che da un lato allarma per la frequenza, dall’altro evidenzia un’attitudine sempre maggiore, da parte delle vittime, a denunciare comportamenti aggressivi o molesti per mettersi in salvo.



Intervengono i carabinieri



L’ultimo episodio è stato preso in carico dai carabinieri di Pedaso, che al termine di accurati accertamenti, dopo aver ricevuto una denuncia, hanno denunciato un giovane albanese, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo, secondo quanto riferito dalla vittima, da almeno due anni perseguitava la compagna, accecato dalla gelosia. Sarebbero stati ripetuti i comportamenti molesti ed aggressivi. Non solo parole e minacce, ma in più di un’occasione sarebbe arrivato all’aggressione fisica ed alle percosse. In questi casi, come da prassi, una volta trovata conferma delle accuse, scatta la procedura prevista dal Codice rosso. Non è invece una violenza di coppia, ma è rimasta dentro le mura di un condominio, la lite, culminata con un’aggressione a colpi di bastone, capitata qualche giorno fa in quel di Montappone. Accusato di lesioni personali aggravate e minaccia un cinquantenne di origini bulgare. Sono stati i carabinieri di Servigliano ad identificare e notificare la denuncia, dopo un alterco con un vicino, un 64enne che abitava nella stessa palazzina. Non si conoscono nel dettaglio le ragioni che hanno scatenato la rabbia del bulgaro, sembra comunque che tutto sia partito da futili motivi, un banale diverbio tra vicini. Sta di fatto che l’uomo, al culmine di un acceso scambio di opinioni con il condomino, lo ha minacciato e lo ha colpito al torso con un bastone. Per fortuna il 64enne se l’è cavata con qualche livido e non ha riportato gravi conseguenze. Si è rivolto al pronto soccorso che gli ha diagnosticato 5 giorni di prognosi per una contusione dell’emicostato.