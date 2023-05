Emergenza anche nel Fermano: ponti chiusi e frane, preoccupa il fiume Ete

FERMO - Il maltempo ha colpito duro, questa volta, il nord delle Marche, ma non mancano situazioni di emergenza anche altrove. Anche a Fermo, infatti, in queste ore, si scrutano il cielo e i fiumi con attenzione. Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha annunciato la chiusura di due ponti sul fiume Ete: Molino Paci e Sacri Cuori, assicurando però che la situazione sul Tenna è sotto controllo. La strada provinciale Capodarchese da Lido è chiusa appena prima della frazione Capodarco per una piccola frana.