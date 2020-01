Magliano di Tenna, Suv fuori strada. Violento schianto, feriti due giovani

MAGLIANO DI TENNA - Un’improvvisa uscita di strada ed un violentissimo urto che ha completamente distrutto l’auto su cui viaggiavano. Hanno riportato serie conseguenze, ma poteva davvero andare peggio vista la gravità dell’incidente, due giovani protagonisti di uno spaventoso scontro. Il veicolo, un’Alfa Romeo Stelvio, percorreva la strada in contrada San Gaetano quando è uscita di strada e dopo aver urtato un terrapieno ha concluso la sua strada contro il muro di un’abitazione. Erano le 3 del mattino circa.



Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Entrambi feriti, con un trauma toracico e cranico, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Murri di Fermo. Non hanno comunque perso conoscenza e sono fuori pericolo. Ai militari della compagnia di Montegiorgio il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, nel quale comunque non sono state coinvolte altre vetture. Il conducente della Stelvio, un trentenne del posto, avrebbe fatto tutto da solo e non si può escludere, vista la tarda ora, che lo abbia tradito un colpo di sonno, facendogli perdere il controllo dell’auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA