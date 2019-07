Malore alla guida: vola con l'auto nella scarpata e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGLIANO DI TENNA - Esce di strada con l'auto, finisce nella scarpata e muore.Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, sulla Provinciale 40 a Magliano di Tenna. Un 92enne di Servigliano era alla guida del suo Mitsubishi Pajero, quando, all'improvviso, è stato probabilmente colto da un malore ed ha perso il controllo del mezzo. L'auto è uscita di strada ed è precipitata per alcuni metri in una scarpata. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Montegiorgio ed i vigili del fuoco di Fermo, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere. I sanitari del 118 di Monte San Pietrangeli hanno provato a rianimare l'uomo, ma per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare.