MAGLIANO DI TENNA - Un’offerta dell’assicurazione auto che prometteva di evitare rincari, ma che, se non fosse stato per l’occhio attento del gestore di una tabaccheria, poteva trasformarsi in truffa. A raccontare la disavventura, per fortuna con lieto fine, è una donna che nei giorni scorsi stava provvedendo a rinnovare la Rca della sua vettura. La donna ha accettato l’offerta, formulata via email, da parte di una compagnia, ma si è accorta dell’aumento di circa 40 euro rispetto al preventivo iniziale.

Si è così rivolta ad un numero di telefono individuato sul web e l’interlocutore le ha assicurato che avrebbe potuto confermare la promozione al prezzo inizialmente concordato. L’operatore le ha detto però che l’indirizzo email “ufficiale” della compagnia assicurativa avrebbe avuto problemi per via delle dimensioni del file da inviare ed ha provveduto ad inviare la documentazione da un altro indirizzo, associato a gmail. La signora è stata avvisata inoltre che l’offerta sarebbe stata valida esclusivamente per un giorno e che si sarebbe dovuta recare subito a pagare in tabaccheria. A salvare la signora da una truffa, il metodo di pagamento richiesto, tramite Sisal Mooney, che non tutte le ricevitorie possiedono.

L'anomalia

Per pagare, quindi, la donna ha girato diverse attività, fino ad arrivare in una tabaccheria di Magliano di Tenna. Quando lei ha fornito gli estremi del conto a cui effettuare il pagamento, però, il personale si è subito reso conto di qualcosa di anomalo, notando che la somma sarebbe finita ad un privato e non ad una società. Così le hanno suggerito di annullare l’operazione ed approfondire. La signora ha richiamato i numeri della compagnia, ma «per tre volte mi ha risposto la stessa persona che mi aveva proposto l’operazione e metteva giù il telefono quando dicevo di voler denunciare una truffa. Per fortuna la professionalità ed attenzione che ho trovato in quella tabaccheria mi hanno messo al riparo dal raggiro».