PETRITOLI Appuntamento con The Cage, torneo di calcio a 3 street soccer che si svolgerà a Valmir dal 28 al 30 giugno. L'iniziativa presentata all’ex Opera Pia Lucentini nasce nel segno e nel ricordo di Roberto Straccia. L'assessore Marco Vesprini ha spiegato come sia partito tutto dall'idea di un gruppo di ragazzi di organizzare un torneo: «Un progetto che abbiamo deciso di sposare subito, diventato negli anni sempre più grande e importante rivolto. Noi vogliamo continuare a dare voce a Roberto e alle sue passioni, allo sport, al divertimento e all'amicizia». «Molti di questi ragazzi - ha ribadito il sindaco, Luca Pezzani - fanno parte della squadra locale, quest'anno il torneo è in concomitanza con la vittoria del campionato per l'asd Petritoli che passa in Prima Categoria. Mi complimento con i ragazzi che hanno voglia di fare».

Il padre

Era presente anche Mario Straccia, padre di Roberto, che con l'associazione “In cammino con Roberto Straccia”, non ha esitato a sostenere il progetto: «Non pensavo ci fossero tutti questi giovani. Il rispetto dei ragazzi è fondamentale. Dobbiamo andare oltre». Alla presentazione anche il consigliere regionale, Andrea Putzu, il quale ha ribadito «il patrocinio della Regione con un contributo. Fa sempre piacere vedere i giovani che vanno incentivati per creare qualcosa di utile. Sono iniziative importanti, Petritoli per noi è un punto di riferimento e un borgo che sa accogliere». Farà parte del progetto anche Cristiano Marcozzi, ex arbitro e attuale organizzatore del torneo dei Comuni di Ascoli: «La socialità e lo stare insieme in partita è fondamentale». Portavoce di tutti i giovani coinvolti, Ferdinando Verdecchia che dopo aver ringraziato tutti i partner istituzionali, ha spiegato il torneo a tre: «Siamo arrivati a 15 ragazzi, vuol dire che il torneo è piaciuto. L'idea è nata 8 mesi fa parlando tra di noi. Abbiamo voluto provare un nuovo format di torneo, gli altri anni è stato calcio a 5 poi 24h, quest'anno abbiamo scelto 3 contro 3 con regole nuove. Abbiamo rinnovato il logo, diventato Petritoli Summer Cup con un contest che è stato vinto da Ilaria Vitali delle scuole medie di Petritoli che lo ha realizzato: a lei abbiamo regalato la t-shirt con il logo e il cappellino».

La scomparsa

Straccia è lo studente universitario di 24 anni residente a Moresco, iscritto all’Università di Pescara, che il 14 dicembre 2011, scomparve mentre faceva footing nella città degli studi. Il suo corpo, privo di vita, venne trovato il 7 gennaio sul mare davanti a Bari. Una morte ancora avvolta dal mistero.