Lavoro nero, individuati due giovani irregolari in un panificio nel fermano: fari puntati sul titolare

FERMO - I carabinieri di Monte San Pietrangeli, nel fermano hanno individuato due giovani indiani, classe 1993 e classe 2000, entrambi impiegati in modo non regolare come operai in un panificio.

Le irregolarità riscontrate

I due, dopo una serie di indagini approfondite, sono risultati irregolari anche sul territorio nazionale e per questo denunciati per violazione della legge sull'immigrazione. Attualmente la posizione del titolare del panificio è al vaglio degli inquirenti.