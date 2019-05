Schianto con l'auto: coppia di coniugi all'ospedale, lui è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAPEDONA - Incidente stradale ieri pomeriggio dove è rimasta ferita una coppia di coniugi fermani. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale Valdaso all’altezza del territorio comunale di Lapedona. I due feriti viaggiavano a bordo di una Citroen in direzione monti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 e, vista la gravità dello schianto, è stata anche allertata l’eliambulanza. Il conducente dell’auto ha perso il controllo e dopo, aver essere finito sulla corsia opposta, la macchina è finita sotto la scarpata, frenata quindi dalla presenza di alcune piante. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, che hanno estratto la coppia dall’abitacolo, il personale medico e sanitario inviato dal 118, quello della Croce Verde Valdaso e Croce Arcobaleno di Petritoli. Il più grave è l’uomo che si trovava al volante dell’auto e che è stato quindi trasportato con l’elicottero Icaro all’ospedale di Torrette di Ancona. La donna, invece, è stata trasferita al pronto soccorso di Fermo. Per la ricostruzione di quanto accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri. Nell’incidente, comunque, non sono rimasti coinvolti altri mezzi e l’uomo al volante dell’auto ha fatto tutto da solo.