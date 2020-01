Ragazzo disabile resta senza il servizio di trasporto, madre furiosa: «E' un suo diritto»

LAPEDONA - Disabile resta senza trasporto. Succede a Lapedona a un ragazzo con disabilità gravi che da quest’anno non ha nessun mezzo di trasporto garantito per raggiungere il centro diurno dove si reca giornalmente da quando ha 18 anni. Il ragazzo, Michel Volponi, disabile al 100%, ha un grave ritardo mentale, non parla, non mangia da solo, non deambula, è in carrozzina dalla nascita, non potrà più usufruire del trasporto e dell’assistenza della Croce Verde di Montefiore dell’Aso perché pare che il Comune di Lapedona non abbia pagato il servizio.

«Lotto giornalmente da 25 anni - queste le parole della mamma di Michel, Marina Mariani - mio figlio ha diritto ad avere il trasporto per il centro diurno, sia all’andata che al ritorno come tutti i ragazzi». La famiglia del ragazzo è stata informata poco prima delle festività natalizie, dalla Croce Verde di Montefiore dell’Aso che sino a quel momento si era occupata del trasporto, che da gennaio il ragazzo non avrebbe potuto disporre del trasporto annunciando la dismissione del servizio, senza dare alcun tipo di spiegazione in merito. Il ragazzo, compirà 25 anni il prossimo marzo ed è residente nel Comune di Lapedona: dopo aver frequentato le scuole a Fermo, dal 2013 ha sempre frequentato il centro Sant’Andrea di Capodarco.

