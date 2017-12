Schianto tra auto, tre persone ferite, una ragazza a Torrette in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAPEDONA - Terribile scontro tra due auto a Lapedona. Due persone sono state portate all’ospedale Murri di Fermo, una ragazza in gravi condizioni è stata invece trasportata all’ospedale Torrette di Ancona con l’eliambulanza.Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, la dinamica è ancora da ricostruire. Sul posto oltre ai militari dell’Arma, la squadra del nucleo Radiomobile, anche i vigili del fuoco e per i soccorsi sono intervenute la Croce Verde, la Croce Arcobaleno e la Croce Azzurra. Lo scontro si è verificato in contrada Aso sulla Valdaso che collega la costa all’entroterra fermano. Le auto coinvolte nell’impatto, molto violento, sono state una Fiat Punto con alla guida un uomo sui cinquant’anni della zona che viaggiava con un’altra persona a bordo e una Seat Leon con al volante la giovane di Petritoli ricoverata al Torrette, con lei viaggiava un’altra persona sul lato passeggero. Rallentamenti del traffico dovuti ai mezzi rimasti coinvolti che hanno occupato tutta la carreggiata.