Incendio in un campo, distrutti 8mila metri quadri di terreno

FERMO - Circa 8mila metri quadrati di terreno andati in fumo in un vasto incendio che si è sviluppato a fosso San Biagio di Lapedona. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per lo spegnimento del rogo in un campo di stoppie e paglia: oltre la squadra della sede centrale son intervenuti due autobotti e un mezzo 4x4. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune sterpaglie a margine della strada ma sono state fermate prima che potessero arrivare a delle balle di paglia accatastate nelle vicinanze.