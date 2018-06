Incendio in un campo di grano, nuovo allarme nel Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAPEDONA - Dopo l’incendio che martedì ha distrutto un campo di grano a San Marco alle Paludi ieri i vigili del fuoco sono stati chiamati nuovamente a intervenire per domare le fiamme in un campo, sempre di grano, in contrada Madonna Bruna, a Lapedona. La chiamata d’emergenza è arrivata intorno alle 13 e il rogo è stato domato velocemente essendo questa volta di piccole dimensioni stato raccolto dai pompieri intorno alle 13. Da accertare le cause alla base dell’incendio.