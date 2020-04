Crolla una quercia secolare, due giorni per liberare una famiglia isolata

LAPEDONA - Caduta una quercia secolare che ha ostruito una strada. È accaduto a Lapedona, sulla strada che porta al ristorante L’Acquarello. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco informati dell’accaduto, è intervenuta la Protezione civile che si è tempestivamente occupata del ripristino della strada che era stata interrotta.

A dare l’allarme è stata una famiglia che vive in zona, la quale si è vista preclusa ogni possibilità di uscire anche solo a fare provviste e spesa alimentare. La famiglia era infatti rimasta isolata dall’albero che ostruiva il passaggio ed impediva di percorrere la strada che collega la zona al paese. Si è trattato della caduta di una quercia secolare crollata a terra, forse in seguito alle piogge della scorsa settimana che hanno fatto in parte franare il terreno.

È prontamente intervenuto il Gruppo di Protezione Civile Valdaso, con diversi uomini, per risolvere le problematiche connesse alla caduta della pianta di grandezza imponente. Liberare la strada non è stata di certo un’impresa da poco, viste le dimensioni della quercia, è servito un lavoro intenso, durato quasi due giorni.

