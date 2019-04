Ladri in azione, svaligiate due abitazioni: spariti contanti e preziosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - Due case svaligiate in rapida successione, stesso modus operandi, danni ed ammanchi. Doppio colpo in fotocopia, nella serata di sabato, a Capodarco di Fermo. La mano con ogni probabilità è la stessa, vista la quasi contemporaneità tra i due episodi, la vicinanza geografica e lo “stile”. I malviventi sono riusciti ad introdursi ricavando un varco dopo essersi arrampicati fino ad una finestra, per poi forzare gli infissi ed entrare. Entrambe le abitazioni erano deserte al momento del furto e i criminali hanno potuto agire perlustrando accuratamente gli edifici a caccia di denaro ed oggetti di valore.