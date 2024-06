PORTO SANT’ELPIDIO Circa centoventi diversamente abili di viarie età, ognuno con un accompagnatore al seguito, sono stati in vacanza all’Holiday family village. Il tutto grazie al Campus Marche del Rotary Distretto 2090, giunto alla diciassettesima edizione. Gli ospiti si sono divertiti partecipando alle attività che il Rotary ha organizzato. Diversi i momenti ludici e ricreativi proposti nei giorni della vacanza. Molti volontari rotariani hanno seguito gli ospiti per tutta la settimana nelle varie attività.

Il commento

«Sono stati giorni straordinari quelli trascorsi con questi ragazzi – spiega Stefano Gobbi, governatore eletto del Distretto 2090 e presidente della Conferenza presidenti Marche - che hanno tanto da darci e noi abbiamo molto da dare loro. Siamo pronti per riorganizzare l’iniziativa anche il prossimo anno». Soddisfatto anche il governatore del Distretto 2090, Aldo Angelico. «Ogni anno – aggiunge - è un successo. Siamo felici di donare una settimana di vacanza ai disabili che ricordano con gioia i giorni trascorsi al Campus. E’ un’iniziativa che ci arricchisce molto e per i disabili è un’ esperienza di gioia e di inclusione. Lo sforzo, il lavoro, sono ripagato dalle carezze, dai sorrisi di questi ragazzi felici di stare con noi». Alla festa di apertura anche il commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli. «Ho avuto modo di presenziare questa iniziativa – afferma - che conosco e che da tempo apprezzo per due motivi. Innanzitutto da commissario straordinario voglio destinare un pensiero all’Holiday che è stato il rifugio di centinaia e centinaia di terremotati sfollati dopo la scossa del 28 ottobre 2016. L’Holiday è un ambiente iconico che riporta alla mente quelle giornate. Allo stesso tempo conosco questo service del Rotary da tempo e lo apprezzo molto perché consente alle famiglie con disabili di poter respirare per una settimana. Questo servizio va quasi più a beneficio dei rotariani che lo sostengono che ai beneficiari per il semplice motivo che aver contatti con la disabilità, conoscerla e frequentarla è una ricchezza, perché la fragilità fa parte della natura umana».

Il futuro

E’ importante l’appuntamento per il Rotary che torna a rinnovare la sua promessa di solidarietà a favore dei ragazzi diversamente abili sostenendo il progetto Campus Marche al quale contribuiscono tutti i club Rotary delle Marche.