AMANDOLA Rinnova la squadra e rilancia con energia il sindaco uscente Adolfo Marinangeli, a capo della lista “Amandola 2030”, formata da Giovanni Annessi, Daniele Cappelletti, Alessio Ciabattoni, Orfeo Cruciani, Roberto De Santis, Maria Rita Grazioli, Alessio Mariani, Elisa Marinozzi, Sonia Pieragostini, Jessica Scagnoli, Enrico Sciamanna, Gianluca Starnoni. Due soli della maggioranza uscente, 7 su 12 dai 20 ai 36 anni e poi 4 donne. Il motto “Continuiamo a crescere insieme” racchiude volontà e risultati.

Il progetto

«Abbiamo fatto di Amandola la locomotiva di sviluppo dei Sibillini, che traina anche progettazioni in rete con altri Comuni. Vogliamo – dice Marinangeli - portare avanti opere e progetti messi in campo, alcuni già terminati, per un totale di 36 milioni di euro con 31 cantieri attivi. Abbiamo riportato il bilancio in positivo con un avanzo di quasi un milione di euro, che toglie problematiche alla città. Risorse che potranno essere utilizzate anche per fidi bancari, abbattere tasse comunali e finanziamenti per lo sviluppo. Una crescita dell’economia, a cominciare dall’incremento di valore degli immobili, che va a vantaggio di ogni cittadino. Amandola ottavo Comune nella provincia di Fermo per il Pil. Il primo nel territorio montano. Facciamo parlare i fatti e credo che sia fondamentale darci ancora la possibilità di far crescere Amandola». Tra le sfide lanciare Amandola come città europea sviluppando la Summer School, e creando sempre più legami internazionali. Per le tante associazioni un progetto di 1 mln 250mila euro per una casa comune.

Quarantasei appartamenti per le abitazioni sociali

Pronti 46 appartamenti da utilizzare per abitazioni sociali quando liberati dagli sfollati del sisma. Le ricadute turistiche e culturali del progetto “Sibillini romantici” già in atto. Grande sfida sistemare i “contenitori vuoti”, le strutture rimaste inutilizzate come le scuole elementari e il vecchio ospedale. Per questo interesse di un’azienda che si occupa di cura dei disturbi alimentari. Attenzione alla sanità, spingendo Regione e Asur per il pieno funzionamento del nuovo ospedale dei Sibillini, per l’attivazione del pronto soccorso e la costituzione del Distretto sociosanitario Montano. Inoltre rivitalizzazione del centro storico, ampliamento dell’area turistica di Campolungo, completamento dei lavori del chiostro di San Francesco e cineteatro Europa. Molti altri progetti ed interventi in altri settori nell’ampio programma. «Questo messo a punto a più mani – chiosa Marinangeli – con una community popolare divisa in 12 gruppi tematici, partendo dalle prioritarie esigenze della popolazione».