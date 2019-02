La droga dilaga, la costa centrale del grande traffico per il Fermano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gira soprattutto nelle zone costiere, ma non manca nell’entroterra. Invade zone periferiche e centri abitati, tocca scuole e locali, interessa italiani e stranieri, pregiudicati e professionisti, interessa sempre più spesso i giovanissimi. La diffusione di droga non rappresenta certo una novità, ma la serie continua di episodi di cronaca nelle ultime settimane fotografa un fenomeno diffuso, che le forze dell’ordine stanno affrontando con efficacia, se si considerano gli arresti e sequestri di stupefacenti ormai all’ordine del giorno in tutto il Fermano. Operazioni in cui il più delle volte vengono sequestrate cocaina, hascisc e marijuana.