La Croce Azzurra Onlus compie trent’anni e festeggia con il “Rock Music Festival”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Grande festa per il trentennale della Croce Azzurra Onlus che si terrà il 14, 15 e 16 giugno a Sant’Elpidio a Mare con il “Rock Music Festival”, l’evento di beneficenza giunto alla sua seconda edizione organizzato dall’associazione di volontariato nata nel 1989 e ad oggi un’importante realtà che opera tuttora nel territorio dei comuni di Sant’Elpidio a Mare.“Trent’anni sono un tempo lungo, siamo cambiati noi, sono cambiate le esigenze del servizio che offriamo, è cambiata la sanità, sono cambiati i mezzi e le modalità del soccorso – commenta il presidente Robin Basso - ma non è cambiato l’obiettivo per cui siamo nati, ovvero stare a fianco alla gente, in primis a chi ha bisogno di aiuto. Non sono cambiati l’affetto ed il sostegno che la popolazione ci ha dedicato sin dall’inizio e che abbiamo sentito sempre più forte, soprattutto negli ultimi anni”. “Trent’anni di attività – aggiunge – è un traguardo che non era per nulla scontato, appena qualche tempo fa. Se ci siamo e ci saremo è merito della nostra tenacia ma anche del supporto che voi, cittadini ed imprenditori, senza dimenticare l’amministrazione comunale, ci avete assicurato. Ora che ci avviciniamo a questa ricorrenza, ci torna in mente la generosità di tutti coloro che, con offerte grandi e piccole, hanno aiutato la pubblica assistenza in un momento cruciale, dandoci la possibilità di avere finalmente una sede tutta nostra, di rinnovare il parco mezzi, di costruire le basi per crescere ancora. Sono presidente di questa splendida realtà ormai da nove anni, sono orgoglioso di quello che ho ereditato e, ancora di più, di quello che lascerò in eredità a chi arriverà dopo. Un patrimonio di professionalità, di competenze, di solidarietà, di vicinanza alle persone, che ci ha fatto superare ogni difficoltà e ci porterà avanti per tanti anni ancora”.Saranno tre giorni di festa pensati per tutti, giovani e famiglie, quelli che si svolgeranno il prossimo fine settimana a Sant’Elpidio a Mare, nel Parco dell’amicizia di Cretarola.Si partirà venerdì 14 giugno dalle ore 18.00 in poi con stand gastronomici, intrattenimento per grandi e piccini e in serata ci sarà il live dei marchigiani Folkappanka Bifolk Band che con le loro sonorità folk trascineranno il pubblico in un coinvolgente spettacolo musicale.La giornata clou dal punto di vista musicale sarà sabato 15 con l’attesissimo concerto dei Regina Queen Tribute Band, il gruppo più noto a livello nazionale tra le tribute dei Queen che vanta numerosi concerti anche all’estero e la partecipazione al programma televisivo Italia’s got talent in onda su Canale 5. Il progetto musicale nasce nel lontano 1999, da musicisti italiani e grandi amanti e conoscitori dei Queen.Il loro spettacolo si attesta come uno dei migliori in assoluto, sia per la fedeltà dei suoni nelle esecuzioni sia per la tecnica, riproponendo un ventaglio di brani che va dalla prima epoca “Queen”, passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dalla leggendaria band.Non mancheranno i caratteristici vestiti di scena e il maestoso impatto sonoro per garantire un'esperienza esaltante da regalare al pubblico.Gli stand che proporranno gustose pietanze del territorio e non solo apriranno, anche nella giornata di sabato, sempre nel tardo pomeriggio.Domenica invece ci sarà la possibilità di trascorrere l’intera giornata, dal mattino, nella cornice naturale del parco con degustazioni gastronomiche, giochi e gonfiabili per i più piccoli e tanta buona musica con i Secondo Tempo che si esibiranno in serata con una scaletta interamente dedicata a Max Pezzali e agli storici 883.L’ingresso al “Rock Music Festival” 2019 è assolutamente gratuito.