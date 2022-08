Picchiata dai genitori islamici perchè ama un ragazzo italiano che non vuole convertirsi, Salvini: «Zero pietà per i fanatici»

FERMO - «Fermo. Picchiata dai genitori islamici perché ama un ragazzo italiano: salva grazie al codice rosso voluto dalla Lega. Nessuna pietà per violenti e fanatici, credo nella libertà dell'Occidente». Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini in riferimento al caso dell'aggressione alla giovane di origine nordafricana avvenuto nelle Marche.

La storia

Lei non voleva lasciare il fidanzato, deciso a non convertirsi all'Islam come chiedevano i futuri suoceri. Così dalle parole si è passati alla violenza e la lite in famiglia è finita con la giovane in ospedale. Il questore di Fermo, nell’ambito della strategia della prevenzione alla violenza contro le donne e le vittime vulnerabili ha emesso nei confronti dei genitori - di origine nordafricana - due distinti provvedimenti di ammonimento per violenza domestica.