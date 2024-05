PEDASO Si allargano le indagini sulla morte di Giampiero Larivera, 54 anni, di Pedaso, investito e ucciso in via Garibaldi dall’auto condotta dal suo amico e coetaneo Silvano Asuni. Questo, almeno, il capo d’accusa contro quest’ultimo, ancora agli arresti domiciliari per omicidio volontario, tentato omicidio e omissione di soccorso. Dopo l’affidamento dell’incarico in Procura per una perizia cinematica capace di mettere a confronto i danni dell’auto con le lesioni riportate dalla vittima (si è svolta anche l’autopsia) ora spuntano nuovi video su quella tragica notte, tanto che martedì prossimo la Procura affiderà l’incarico a un tecnico per estrarre alcuni frame dalle nuove immagini a disposizione degli inquirenti.

I particolari

Dopo l’incidente era stato pubblicato un video ripreso dalla telecamera di un laboratorio artigianale che mostrava l’auto partire velocemente, ma non si vedeva il momento dell’investimento. Si spera ora che questi nuovi video possano fornire indicazioni più utili alla Procura. Asuni, residente a Monterubbiano dove vive con la compagna e un figlio piccolo, è assistito dall’avvocato Isabella Capriglia mentre le indagini sono seguite dal pm Alessandro Pazzaglia. Lui stesso aveva chiesto, ancora prima dell’esame autoptico, di accertare con chiarezza se le lesioni riportate dalla vittima siano compatibili solo con l’investimento dell’auto condotta dal suo amico o se ci possano essere altre cause. La perizia cinematica sull’incidente è importante anche se per i risultati dell’autopsia i periti hanno tempo due mesi prima di depositarli in Procura. I carabinieri hanno poi in mano il racconto dei giovani che hanno inseguito il terzetto di cinquantenni dopo la lite e la testimonianza di A.A. che era in auto insieme ad Asuni. Quest’ultimo non si sarebbe accorto che il suo amico era in strada finendo, nella concitazione del momento e per cercare di scappare, per investirlo e ucciderlo.