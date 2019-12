Tremendo schianto sull'A14: esce di strada e l'auto finisce sott'acqua nel fossato, morto un 71enne

FERMO - Tremendo incidente sull'autostrada A14 nel Forlivese: perde la vita G.M., un uomo di 71 anni nato e residente a Fermo.

Erano da poco passate le 13,30 quando l'uomo, per cause ancora al vaglio della Polizia autostradale, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava con una donna di 86 anni, tra i caselli di Forlì e Cesena Nord. L'auto è uscita di strada ed è finita, ribaltata, nel fossato al lato della carreggiata, riempito dalle piogge di questi giorni. L'uomo è rimasto incastrato al posto di guida ed ha perso la vita, probabilmente per annegamento. La donna che era al suo fianco è stata portatata dall'eliambulanza, in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini di Cesena.

