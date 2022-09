PORTO SAN GIORGIO I carabinieri della sezione radiomobile del Norm di Fermo hanno denunciato l’ennesimo conducente che si era messo al volante dopo aver alzato troppo il gomito. L’altra sera i militari dell’Arma fermana, infatti, sono intervenuti a Porto San Giorgio per effettuare i rilievi in occasione di un incidente stradale. Sul posto hanno accertato che un 53enne originario della Romania e residente nella provincia di Fermo aveva perso il controllo del suo fuoristrada ed era andato a finire contro un’utilitaria condotta da un 34enne romano. Nella circostanza gli uomini della Benemerita, dopo averlo sottoposto alla prova con l’etilometro, hanno accertato che il romeno aveva un tasso di alcol nel sangue superiore di ben sei volte a quello consentito dalla legge. Vista la gravità della violazione, gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida; allo stesso tempo il veicolo, di sua proprietà, è stato sottoposto al sequestro per la successiva confisca.

La denuncia

Per il 53enne, ovviamente, è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per la violazione dell’articolo 186 del codice della strada, vale a dire la guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli stessi carabinieri ricordano che purtroppo sono numerosi i casi in cui vengono pizzicati automobilisti che si mettono alla guida dopo aver bevuto troppo. Un fenomeno che nei decenni scorsi era stato perseguito con attenzione soprattutto nel corso dei controlli per frenare le stragi del sabato sera, con molti ragazzi protagonisti di gravi incidenti stradali. Ma, con il tempo, l’abitudine di mettersi al volante senza essere in condizioni idonee sembra aver contagiato anche gli adulti che spesso non si rendono conto di quanto le leggi in materia siamo molto severe. Scattano multe salate e sequestro di patente anche se non ci sono incidenti. Un rischio che non vale davvero la pena di correre.