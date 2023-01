Fermo, fuggono dopo un incidente senza prestare soccorso: denunciati padre e figlio (che era al volante)

FERMO - Fuggono dopo l'incidente senza prestare soccorso. I carabinieri denunciano padre e figlio. Tutto è avvenuto nel corso di specifici servizi pianificati per prevenire e reprimere reati predatori quanto i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Fermo, all’esito di accertamenti avviati in seguito di un incidente stradale, grazie anche all’analisi di filmati della videosorveglianza pubblica, hanno denunciato alla competente Procura per fuga in caso di incidente con danni a persone, ed omissione di soccorso due uomini, padre e figlio.

La dichiarazione falsa

Dopo l'incidente, in cui il conducente di un altro mezzo ha riportato anche lesioni, è scattata la fuga senza prestare soccorso. Inoltre una volta individuati, sentiti in merito alla dinamica, uno dei due (il padre) ha dichiarato falsamente di essere il conducente (forse per sollevare da responsabilità penali il figlio) circostanza poi smentita dagli approfondimenti investigativi dei militari.