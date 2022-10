FERMO- Sono stati trasportati all’ospedale Murri di Fermo marito e moglie coinvolti oggi pomeriggio (1 ottobre) nell’incidente avvenuto nella strada che collega Porto San Giorgio a Fermo.

A sbandare e finire contro il muro di contenimento è stata una Volkswagen nera il cui conducente sarebbe stato abbagliato in modo determinante dal sole e dalla luce. Gli occupanti, come detto, sono stati condotti in ospedale per accertamenti.