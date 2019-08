In fuga nella notte con l’auto rubata: folle inseguimento, feriti 3 giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - Coppia di ladri in azione, rubano l’autovettura a un turista in vacanza a Casabianca di Fermo e puntano dritti su Porto Sant’Elpidio. Banditi in fuga su una Lancia Y rubata scatenano l’inferno in riviera. Ne nasce un inseguimento da film e nella foga di sfuggire alle forze dell’ordine, i balordi provocano un incidente, tre ragazzi finiscono all’ospedale Murri di Fermo senza capire perché.