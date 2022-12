Igor Giostra confermato presidente del Conservatorio di Fermo. Dessì dirigerà le Belle Arti di Macerata

ANCONA- Igor Giostra è stato confermato presidente del Conservatorio di Musica di Fermo, mentre Giovanni Dessì è stato nominato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. I decreti di nomina sono stati firmati dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La motivazione

«L'alta formazione artistica è la nostra finestra sul mondo - spiega il ministro Bernini -. I Conservatori, le Accademie, gli Istituti Superiori Artistici sono in assoluto i centri di diffusione del sapere più internazionalizzati in Italia, che ci consentono di andare oltre il Made in Italy per affermare il valore assoluto del 'creatò in Italia. In queste realtà risiede l'altissimo artigianato artistico, il saper fare, l'intelligenza delle mani. Obiettivo del Ministero è valorizzare questi luoghi di eccellenza, competitivi e attrattivi, forti della nostra storia e sempre più consapevoli della nostra bravura».