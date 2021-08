Il tenente Alessia Barilaro, nuovo comandante del Nucleo operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Fermo

FERMO - Cambio al vertice del Nucleo operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Fermo dove al tenente Stefano Catalano subentra il tenente Alessia Barilaro. Il comandante provinciale, colonnello Antonio Regina, anche a nome dei colleghi e dei collaboratori, ha formulato espressioni augurali per un proficuo lavoro pieno di soddisfazioni al tenente Alessia Barilaro ed ha rivolto infine auspici per sempre maggiori traguardi professionali al tenente Stefano Catalano, chiamato ad assolvere altro incarico fuori regione.

Catalano, dopo due anni di servizio a Fermo, è stato trasferito alla prestigiosa Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, in provincia di Trento. Nel periodo in cui ha comandato il Nucleo Operativo ha conseguito brillanti risultati di servizio, coadiuvando il comandante di Gruppo nella direzione e nel coordinamento di molteplici attività operative nel settore del contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, in quello degli illeciti in materia di spesa pubblica e della lotta alla criminalità economica e finanziaria.

Gli subentra, per il suo primo incarico operativo al termine del quinquennio di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il tenente Alessia Barilaro. Originaria di Milano, nel 2016 ha vinto il concorso per allievi Ufficiali ed è entrata a far parte del 116° Corso “Dobrej IV”. Il 17 settembre 2018 è stata promossa al grado di Sottotenente e due anni dopo a quello di Tenente.

