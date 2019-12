Schianto tra auto, una finisce fuori strada: paura per un bimbo di pochi mesi

GROTTAZZOLINA - Paura, domenica, lungo la Provinciale 157, nel territorio del Comune di Grottazzolina. Nel tardo pomeriggio, due auto, una Punto e un'Alfa, sono entrate in collisione, scontrandosi. Cinque, in tutto, le persone coinvolte nell'incidente sinistro, tra cui in bimbo di pochi mesi che viaggiava insieme ai genitori all'interno dell'Alfa. Il mezzo, dopo l'impatto, è finito fuori strada. Per fortuna, il piccolo è rimasto illeso. Anche la Punto è uscita di carreggiata, fermandosi sull'erba a bordo strada. Allertata da altri automobilisti che si trovavano a passare in quel momento, è subito scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i militi della Croce Gialla di Montegranaro che, in pochi minuti, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, a poca distanza da Capparuccia. I sanitari hanno constatato l'assenza di feriti gravi. A destare preoccupazione, all'inizio, proprio le condizioni del neonato che, invece, non ha riportato conseguenze. Illesi anche la mamma del piccolo e uno dei due ragazzi a borgo della Fiat. Sono, invece, finiti al pronto soccorso il padre del bambino e l'altro giovane occupante della Punto. Entrambi pare che non abbiano riportato gravi conseguenze. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati i carabinieri, arrivati sul posto poco dopo l'impatto.

