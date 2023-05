Grottazzolina, una banda di ladri all'assalto delle case: in fuga con soldi e gioielli

GROTTAZZOLINA - Allarme per i furti nelle case a Grottazzolina con alcuni colpi segnalati anche nella vicina Monte Giberto. I malviventi sono entrati in azione quando i proprietari hanno lasciato i loro appartamenti scassinando gli ingressi e cercando di portare via il più possibile in breve tempo. Segnalata la sparizione di oggetti preziosi e denaro. Non è escluso che abbia agito un’unica banda che in questi ultimi giorni ha preso di mira la zona.