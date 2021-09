Bando per le periferie: arriva il disco verde ai lavori per il campo Paolo Valenti

GROTTAZZOLINA - Nell’ambito del bando Sport e periferie Grottazzolina ha ottenuto un finanziamento di 630.000 euro per la riqualificazione del campo sportivo Paolo Valenti.

L’intervento prevede nuovi spogliatoi, rifacimento del sottofondo del campo, posa del manto di erba sintetica, rifacimento impianto illuminazione, recinzione esterna e tante altre migliorie anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico per rendere lo stesso quasi autosufficiente. In questo modo l’impianto, già sede di una notevole attività soprattutto giovanile, nonostante le sue attuali croniche carenze, potrà sostenere un utilizzo più intenso a vantaggio di tutte le associazioni sportive, diventando un vero punto di riferiùmento dei settori giovanili di Grottazzolina e della media valle del Tenna.

Un plauso e un ringraziamento vanno al progettista e all’Ufficio tecnico comunale che hanno contribuito a questo bel risultato che non era affatto scontato. Infatti su 3380 domande ne sono state finanziate in tutta Italia solo 495, di cui 20 nelle Marche e solo 5 in provincia di Fermo. Ottima la sinergia con Regione Marche e Coni Marche che hanno sostenuto i progetti presentati dai nostri comuni. E’ questo un premio, rimarcato in Comune, anche alla volontà e capacità di programmare e progettare il futuro di Grottazzolina dell’amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA