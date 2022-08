SERVIGLIANO - Due mesi di Giostre e Quintane, le più importanti d’Italia. Analizziamo i nomi dei vincitori. Foligno: trionfa Lorenzo Melosso (Rione Badia). Faenza: vince Luca Innocenzi (Borgo Durbecco). Ascoli: i migliori sono Massimo Gubbini a luglio (Porta Tufilla) e Luca Innocenzi ad agosto (Porta Solestà). E tante altre giostre di secondo livello, ma sempre appannaggio di Melosso & Co. Non ci sono più dubbi: a Servigliano gareggiano i cavalieri più forti d’Italia.

Le regole

Come avviene da diversi anni, forse da sempre. Ecco perché quella di questo pomeriggio, con inizio alle 17, sarà una Giostra dell’anello stellare. Servigliano e il 54° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino vivranno oggi pomeriggio il momento tanto atteso con la tenzone tra i rioni. Biglietti d’ingresso: 25 euro (tribuna numerata); 15 euro (prato). Per info e biglietteria: 342.5731196. I cavalieri avranno a disposizione tre tornate a testa: per ciascun giro, gli anelli avranno diametro a scalare (7 cm, 6 cm e 4,5 cm). Tanti gli spunti di interesse: Innocenzi tenterà il poker consecutivo e, soprattutto, cercherà l’8ª palio che lo porterebbe nell’Olimpo dei grandissimi (8 vittorie a Servigliano) al pari di Emilio Mordente e Franco Ricci; Gubbini e Melosso hanno le carte in regola per togliere lo scettro a Innocenzi, molto dipenderà dalla precisione e dalla regolarità; Lionetti, secondo classificato a Foligno, è al debutto, ma in prova ha già dimostrato di reggere i tempi dei migliori, mentre Cavallari, al suo secondo palio a Servigliano, gioca la carta della sorpresa pura e senza fiato sul collo ha la tranquillità per fare la sua gara con l’obiettivo di portare a casa tutti e 9 gli anelli. I cavalieri si presentano ai nastri di partenza con i migliori purosangue. Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito) non sarà al via con Un’estate fa, con cui vinse nel 2019 e nel 2021, così si affida a Indra Down o Love Story, in altermnativa Tajica. Lorenzo Melosso (Porta Marina) di sicuro monterà Spetenca. Massimo Gubbini (Paese Vecchio) avrà la celebre Annaaurora, con la quale un anno fa Scarponi di Porta Navarra fermò il cronometro sui 59”7. Due le opzioni per Mario Cavallari (San Marco): Tatiana o Aravasa? E poi il debuttante Nicholas Lionetti (Porta Navarra) che dovrà scegliere di cavalcare Fast Mont o Angel Drawn. Quella di oggi sarà una gara incerta. Molto dipenderà da chi, al termine della prima tornata, riuscirà a portarsi in testa. Di sicuro ci proveranno tutti, portando il tempo sotto il minuto per mettere pressione agli avversari. Massima attenzione alle bandierine, che più di un problema hanno dato a diversi cavalieri nel corso delle prove.

I valori

Visti i valori in campo è chiaro che nel ruolo di favorito ci sarà Innocenzi, detto il Cannibale. Melosso, al terzo anno con Porta Marina, vuole vincere a tutti i costi per dimostrare di poter trionfare anche a Servigliano, dopo averlo fatto già ad Ascoli e a Foligno. Ma attenzione alle sorprese Lionetti e Cavallari.