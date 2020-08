Giostra dell’anello a Servigliano, posti terminati: è sold out

SERVIGLIANO - Domenica 16 agosto è il giorno della Giostra dell’anello di Servigliano. Sarà sold out al campo de li giochi: tutte vendute le mille tessere a disposizione per assistere all’evento. Le normative anti Covid hanno ridotto la capienza a mille posti e questi sono stati divorati in pochissimi giorni. Botteghino chiuso, quindi, al campo: purtroppo non ci sarà posto per chi non è munito di tessera dell’Ente Torneo. Gremiti i due settori Tribuna e Prato.



Il ricco programma si apre con la benedizione dei cavalieri. Fissato il momento liturgico per le 11.30 quando don Mauro Antolini accoglierà i campioni giostranti sul sagrato della collegiata di San Marco. La cerimonia, guidata dal regista Gianluca Viozzi, proseguirà all'interno della chiesa con la partecipazione di consoli e dame rionali in abiti civili. Prima dell'eucarestia, ogni rione offrirà un cero con i propri colori come simbolo di fede e buon auspicio. Poi, pomeriggio di fuoco: alle 16.30 corteo storico con 70 figuranti (il massimo consentito) che si muoveranno dal campo sportivo al campo de li giochi. E alle 17.30, l’attesissima Giostra dell’anello: la prima in Italia autorizzata dopo il lockdown.



INGRESSO PUBBLICO

Per l'ingresso al campo de li giochi è obbligatoria la mascherina; inoltre, gli addetti a ogni entrata provvederanno alla misurazione della temperatura. L'accesso è scaglionato in diverse fasce orarie in base al tipo di tessera. Soci gold con tessera blu e tessera rossa (accesso via Guido Rossa) dalle ore 15 alle 15.30. Soci silver con tessera gialla dalle 15.30 alle 16 (attraverso il percorso pedonale che costeggia il Parco della Pace). Per le persone con disabilità e gestanti, l'orario di ingresso è indicativo. Tutte le sedute sono contrassegnate con lettera e numero, le stesse indicate sulla tessera rilasciata. Per nessuna ragione possono essere scambiati tra non congiunti. Solo i membri della medesima famiglia hanno la possibilità di usufruire di posti ravvicinati.



LA GIOSTRA

I cavalieri giostranti hanno scelto i cavalli di gara. La new entry per San Marco, Mattia Zannori, ingaggiato qualche giorno fa in sostituzione dell'infortunato Cristian Cordari, scenderà in sella a Scoiattolina. L'altro giovanissimo della Giostra, Lorenzo Melosso, è pronto al debutto per Porta Marina: monterà Spetenca. Aspettativa altissima per la performance di Pierluigi Chicchini di Porta Navarra, uno dei favoriti: il suo cavallo, Sera d'Estate, è risultato il più veloce nel corso delle prove. Stessa fame di vittoria per il cannibale Luca Innocenzi, cavaliere di Porta Santo Spirito e altro grande favorito: sarà in pista su Solo Amici. Parte per vincere Massimo Gubbini che difenderà i colori di Paese Vecchio in sella a Fast Mont. Novità: le tornate saranno tre e non più quattro; inoltre, valore doppio al tempo (ogni decimo di secondo impiegato conterà due punti). Gli anelli avranno dimensioni a scalare, in base alla tornata, pari a 7 cm, 6 cm e 4,5 centimetri. Non sono previste dirette streaming, ma un continuo aggiornamento tornata per tornata sul profilo ufficiale Facebook del Torneo Cavalleresco Castel Clementino.