PORTO SANT'ELPIDIO Si preparano i medici del futuro al Carlo Urbani, al via il percorso biomedico, primo anno 26 studenti, secondo anno 28, il numero aumenta ma massimo si può arrivare a 30. Ieri è stato presentato il corso attivato all’istituto superiore e riguardante i ragazzi che frequentano a Porto Sant’Elpidio e a Montegiorgio. Sono 50 ore che si aggiungono al corso regolare e ciò è possibile grazie alla sinergia che si è creata con l’Ordine dei medici e la collaborazione dei dottori dell’ospedale Murri.

Il percorso

Si sono aggiunte 20 ore sulle patologie e 20 sull’approfondimento degli organi, unica classe mista per la terza e quarta classe, e si aggiungono altre all’esterno, negli ambulatori e centri medici. Chi fa il percorso di biomedica ha più possibilità, volendo, di proseguire gli studi in medicina perché a fine corso gli studenti sono preparati. Ieri è stata presentata la novità e la dirigente scolastica Laura D’Ignazi ne parla come «una delle progettualità più importanti che ci consente di mantenere il percorso biomedico, siamo in due nella provincia di Fermo, noi e il Liceo scientifico, nel quinquennio delle superiori approfondiamo la conoscenza della biologia con i medici che spiegano per 20 ore di aggiornamento aggiuntivo sulla patologia degli organi e 20 ore dei nostri docenti sugli organi». L’anno scorso hanno partecipato i medici Sergio Brunamontini, medico dello sport, Renato Natale dermatologo, Franco Rossi, ematologo, Ettore Savini, cardiologo, Romana Attorresi, fisiatra, Diego Catani per cardiologia. Quest’anno partecipano Ercoli Ludovico, ematologo, Giampiero Macarri, gastroenterologo, Luciana Mariani, urologa, Giuseppe Ciarrocchi, responsabile del servizio igiene. I docenti sono Cinzia Nobili, Gessica Giorgetti, Emanuele Paoletti Teodori, Sonia Bolognesi, Viviana Bernardini, Gianluca Monterubbianesi e referente per Montegiorgio è Michele Salvatori. «Questa collaborazione garantisce l’uniformità di selezione – dice Anna Maria Calcagni, presidente dell’Ordine dei medici –: è un impegno gravoso ma nessuno si è tirato indietro. Questo corso potrebbe essere un sistema per l’iscrizione a medicina, un curriculum che aggiunge 50 ore consente un approccio significativo ai test». Consegnato agli studenti il libro «volume edito dai medici con il Codice deontologico e spunti di riflessione perché passi il concetto della professione da intendersi non come guadagno ma come servizio alla società», conclude la presidente dell’Ordine.