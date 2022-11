FERMO A Torre San Patrizio i carabinieri durante un controllo sul territorio hanno arrestato un 46enne di origine marocchina che era stato colpito da un ordine di carcerazione emesso nel mese di ottobre 2020, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. I militari hanno deciso di controllare l’auto a bordo della quale viaggiava l’uomo, che era in compagnia di un connazionale. I due, secondo quanto riferito ai carabinieri, erano in quella zona in cerca di lavoro.

I controlli nelle banche dati hanno permesso di appurare che l’uomo era ricercato poiché gravato da ordine di carcerazione per condanna da scontare di un 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento della multa di 400 euro per reati contro il patrimonio per una condanna definitiva relativa a un reato contro il patrimonio commesso nel 2014. Venne infatti trovato in possesso di un telefono cellulare oggetto di furto su veicolo in sosta, presso il palazzetto dello Sport di Porto Recanati.

L’attività di prevenzione e repressione dei reati, svolta dai carabinieri della compagnia di Montegiorgio sul territorio dei Comuni interni della provincia Fermana, mediante controlli mirati anche alla circolazione stradale, rappresenta dunque un efficace strumento anche per la sicurezza dei cittadini.